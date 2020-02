Orkan "Sabine" sorgte im Dortmunder Osten für weniger Feuerwehr-Einsätze als befürchtet.

Im Wohngebiet Hohenbuschei in Brackel richtete eine Orkanböe am späten Sonntagnachmittag (9.2.) großen Schaden an: Sie ließ einen Baum auf ein eingeschossiges Einfamilienhaus fallen und zerstörte dabei Teile des Daches und der Terrassenüberdachung.

An der Theodor-Bräcker-Straße, nahe Am Westheck, in Brackel brach in der Sturmnacht eine Birke ab. Dabei streifte sie eine Dachrinne und die darunter liegende Hauswand.

Auf hunderten Metern umgeweht wurde die Absperrung entlang des Asselner und Brackeler Hellwegs. Einige Elemente liegen im Feld, einzelne wurden auf U43-Gleis und Fahrbahn geweht.

Zwei Karnevalsveranstaltungen für Kinder am Sonntagnachmittag wurden abgesagt. Betroffen waren die Deutsche Bühne im Körner Libori-Saal und Rot-Gold Wickede in der Asselner Aula am Grüningsweg.