Am gestrigen Dienstagmorgen (28.12.) stellten Bundespolizisten am Flughafen Dortmund in Wickede einen 25-Jährigen fest, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Bezahlung der Geldstrafe konnte der Mann seinen Flug nach Moldawien antreten.

Gegen 7 Uhr wurde ein rumänischer Staatsangehöriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Chişinău/Moldawien am Dortmunder Flughafen vorstellig. Bei einer Überprüfung kam die Festnahme der Staatsanwaltschaft Osnabrück zum Vorschein. Das Amtsgericht Osnabrück hatte den Mann im August 2019 wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.320 Euro verurteilt. Der Verurteilte hatte bisher nur einen kleinen Teil der Geldstrafe beglichen, weshalb er per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Gesuchte konnte die Restersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen umgehen, indem er die übrige Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro bei der Bundespolizei beglich. Anschließend konnte der Mann aus Harsewinkel seine Reise fortsetzen.