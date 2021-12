Am gestrigen Mittwoch (29.12.) stellten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen in Wickede einen 30 Jahre alten Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Gelsenkirchener konnte die geforderte Summe aufbringen und seine Flugreise fortsetzen.

Gegen 11.30 Uhr wurde ein 30-Jähriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Pristina/ Kosovo am Dortmund Airport vorstellig. Bei einer Überprüfung kam die Festnahme der Staatsanwaltschaft Berlin zum Vorschein. Das Amtsgericht Tiergarten hatte den Deutschen im Juli 2019 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 830 Euro verurteilt. Der Gelsenkirchener hatte diese bisher nicht beglichen, weshalb er per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Verurteilte konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen umgehen, indem er die Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlte. Anschließend setzte der Gelsenkirchener seine Reise fort.