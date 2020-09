Bei einem Verkehrsunfall auf der Eisenacher Straße in der so genannten Heimbau-Siedlung am Rande der Oststdt ist am Montagnachmittag (21.9.) gegen 15 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. An dem Unfall warenein Linienbus und ein Fußgänger beteiligt.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 55-Jährige aus Unna mit einem Linienbus die Eisenacher Straße in Richtung Westen. Etwa in Höhe des Hauses Nummer 2 erfasstesie aus bislang ungeklärter Ursache einen 52-jährigen Fußgänger. Dieser hatte

dort offenbar beabsichtigt, die Fahrbahn zu überqueren.

Bei dem Unfall wurde der Dortmunder schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Busfahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Eisenacher Straße in beiden Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt.