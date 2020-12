Ein Mann wollte am Sonntag (13.12.) in Brackel im Gewerbegebiet Wambel-Nord auf dem EDG-Recyclinghof offenbar Elektrogeräte entwenden. Polizisten stellten den mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat.



Ersten Erkenntnissen zufolge meldeten Zeugen gegen 22.15 Uhr eine Person auf dem Betriebsgelände in der Oberste-Wilms-Straße 13. Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten kurz danach einen Mann, der gerade in einem der dortigen Container wühlte. Neben ihm lag ein Rucksack, darin eine Musikbox sowie ein Tablet. Augenscheinlich stammten die Gegenstände aus besagten Containern.

Die Polizisten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 50-jährigen Dortmunder erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.