Erst 15, 17 und 18 Jahre alt sind drei Tatverdächtige, die ein Diensthundführer der Dortmunder Polizei am Freitagabend (15.10.) nach einem Raubüberfall auf zwei Jugendliche in Brackel stellte. Dies teilte die Polizei am heutigen Sonntag (17.10.) mit.

Gegen 22.30 Uhr forderte demnach eine aus fünf bis sechs Personen bestehende Tätergruppe die beiden Jugendlichen auf einem Supermarkt-Parkdeck dazu auf, Wertgegenstände abzugeben. Die Wortführer durchsuchten die 15 und 17 Jahre alten Jungen, schlugen sie und bedrohten sie mit einem Messer und mit Pfefferspray. Außerdem verlangten sie die Herausgabe der Geheimnummer einer Bankkarte, um damit sofort an einem Geldautomaten Bares abholen zu können.

Die Tatverdächtigen erbeuteten insgesamt 60 Euro und ein Smartphone und flüchteten über den Brackeler Hellweg in Richtung Innenstadt.

Die inzwischen verständigte Polizei fahndete nach ihnen. Ein Diensthundführer konnte drei Hauptverdächtige in Tatortnähe stellen. Zur Identitätsfeststellung wurden sie mit in eine Polizeiwache genommen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes gegen sie.