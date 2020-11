Mehrere Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch (4.11.) in der Klönnestraße am Rande der Oststadt zunächst in einen Döner-Imbiss und anschließend in einen Kiosk eingebrochen. Ihr Pech: Zeugen erwischten die Männer auf frischer Tat. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige fest.

Gegen 2.32 Uhr hatten die Zeugen die Polizei alarmiert. Den drei Männern, welche ersten Erkenntnissen nach alle ohne festen Wohnsitz in Dortmund leben, gelang zunächst die Flucht. Beamte konnten sie jedoch im Nahbereich vorläufig festnehmen.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Tatverdächtigen erwartet jetzt jedoch ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.