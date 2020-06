Am heutigen Sonntagmorgen (28.6.) gegen 7.45 Uhr bat eine besorgte Katzenbesitzerin in Asseln die Feuerwehr um Hilfe. Ihre Katze war durch ein geöffnetes Dachfenster auf das Dach geklettert und hing nun in der Regenrinne fest.

Eigene Rettungsversuche, etwa ein Handtuch oder ähnliches, der Katze entgegen zu halten, blieben erfolglos.

Da das Tier die glatten Betondachziegel nicht mehr hochkam, wurde die Katze von der Feuerwehr mit sanfter Gewalt mittels Einreißhaken vom Korb der Drehleiter aus zum Fenster hochgeschoben. Dort konnte die Besitzerin die Katze greifen und wieder in die Wohnung ziehen.

Ob es jetzt Stubenarrest für die Katze gab, oder Leckereien bleibt ungeklärt.