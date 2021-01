Ein Fußgänger ist am späten Samstagabend (23.1.) auf dem Gehweg des Westfalendamms in Höhe der Lübkestraße von drei unbekannten Tätern angesprochen und ausgeraubt worden. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.



Ersten Ermittlungen zufolge ging der 37-Jährige gegen 23.15 Uhr auf dem nördlichen Bürgersteig des Westfalendamms (B1) in Richtung der U-Bahn-Haltestelle Lübkestraße. Auf dem Weg dorthin stellte sich ihm ein dunkel gekleideter Mann in den Weg. Er hielt einen unbekannten Gegenstand in der Hand und forderte den Dortmunder auf, seine Taschen zu leeren. Der 37-Jährige drehte sich um, erkannte nun jedoch zwei weitere Täter direkt hinter ihm. Diese hielten ihn fest, während der erste auf ihn einschlug. Der Dortmunder fiel zu Boden, dennoch trat die Gruppe weiter auf ihn ein. Anschließend nahmen sie seine Wertgegenstände an sich und flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Der Mann, der zunächst auf den 37-Jährigen einschlug, lief dabei in Richtung Osten. Er war etwa 25 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke mit Kapuze und einen schwarz-grauen Schal. Er sprach deutsch mit einem nicht bestimmbaren Akzent. Die beiden anderen Täter liefen in Richtung Westen. Sie waren ebenfalls etwa 25 Jahre alt. Einer trug zudem eine rote Adidas-Jacke.

Zeugenaufruf:

Wer in der Nacht eine Gruppe von Personen gesehen hat, auf die diese Beschreibung passt, oder weitere Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Dortmund zu melden. Die Kriminalwache ist erreichbar unter Tel. 0231/1327441. (OA)