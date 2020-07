Nach einem Sturz daheim im Sprengelweg in Brackel konnte der Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag (23.7.) einen schwer verletzten Patienten nicht ohne weitere Unterstützung aus seiner Wohnung ins Krankenhaus transportieren.

Kranwagen und Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr mussten vom Garagenhof aus helfen. Sicher und schonend wurde der 57-jährige Patient durch ein Fenster in einen Personentransportkorb am Kranwagen gehoben und zum Erdboden abgelassen. Speziell hierfür ausbildete Höhenretter betreuten den Verletzten hierbei. Auf der Straße konnte der Mann wieder an den Rettungsdienst übergeben werden, der ihn per Rettungswagen in ein Dortmunder Krankenhaus transportierte.

Im Einsatz waren neben der Spezialeinheit Bergung von der Feuerwache 1 (Mitte) mit dem Feuerwehrkran die Höhenretter der Feuerwache 4 (Hörde) und Wehrleute der Feuerwache 3 (Neuasseln), die die Rettungsmaßnahmen begleiteten.