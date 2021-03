Bei einem Verkehrsunfall auf der Asselner Straße im Norden Asselns sind in der Nacht zu Samstag(27.2.) ein Motorradfahrer und seine Sozia verletzt worden. Das Zweirad geriet offenbar in den Gegenverkehr.

Der Motorradfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt, seine Sozia leicht. Rettungswagen brachten beide ins Krankenhaus.

Ersten Zeugenangaben zufolge waren der 22-Jährige aus Lübbecke und seine 22-jährige Sozia aus Dortmund gegen 0.05 Uhr in Richtung Süden unterwegs. Ineiner Rechtskurve etwa in Höhe des Hauses Nummer 160 geriet das Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo es mit dem Auto eines 74-Jährigen aus Lüdinghausen kollidierte. Die beiden 22-Jährigen stürzten daraufhin und rutschten mit dem Zweirad in den Böschungsgraben.

Die Asselner Straße musste bis gegen 1.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro.