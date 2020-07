Bei einem Sturz vom Baum in der Nähe der Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG) in Brackel ist ein zehnjähriger Junge am Montag (13.7.) gegen 17.20 Uhr schwer verletzt worden. Am Montagabend bestand noch Lebensgefahr. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 8 war im Einsatz.

Wohl beim Spielen sei das Kind auf den Baum geklettert und nach ersten Erkenntnissen dann zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Auskunft der Feuerwehr habe der Zehnjährige ein Polytrauma, mehrere schwere Verletzungen, erlitten.

Insgesamt drei Notärzte, darunter ein Kinder-Notarzt, kümmerten sich vor Ort ums schwer verletzte Kind. Schließlich wurde der Junge mit einem Rettungswagen in die Unfallklinik gebracht. Die Eltern des verunglückten Kindes erlitten einen Schock, so die Feuerwehr.

Bis 18.30 Uhr dauerte der Rettungsdienst-Einsatz.