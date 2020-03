Die Dortmunder Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem beziehungsweise mehreren unbekannten Laubeneinbrechern in der nördlichen Gartenstadt machen können.

Der Tatort ist die Kleingartenanlage des Vereins "Im Defdahl" an der Semerteichstraße südlich der S-Bahn-Strecke. Betroffen sind mindestens fünf Lauben. Der Tatzeitraum müsste nach jetzigen Erkenntnissen zwischen 16 Uhr am Sonntagnachmittag, 22., und 7.35 Uhr am Montagmorgen, 23. März, liegen.

Zur Beute kann die Polizei bislang noch keine abschließenden Angaben machen, u.a. wurde aber Werkzeug gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der

Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.