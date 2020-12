Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ist ein Mann am späten Freitagabend (4.12.) in Brackel vom Rettungsdienst in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht worden.

Gegen 23 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr zu einem Brand in der Königstraße gerufen. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges war ein starker Feuerschein im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses zu sehen: Es brannte eine Terrassenüberdachung und Mobiliar. Der Brand konnte von mehreren Atemschutztrupps schnell gelöscht werden und ein Übergreifen des Brandes auf das Dachgeschoß des Einfamilienhauses verhindert werden.Das Gebäude wurde abschließend mit Hilfe eines Hochleistungslüfters entraucht. Die Kripo ermittelt nun zur Brandursache.

Insgesamt befanden sich 40 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort.