Kommt ein Mann auf die Polizeiwache Körne und geht zu seiner Vernehmung. Grund: Verdacht des Tankbetrugs und Fahren ohne Führerschein. Nach seiner Vernehmung verlässt er die Wache am Körner Hellweg, steigt in sein Auto und fährt los...

So erlebt gestern (24.2.) Morgen gegen 9 Uhr in Körne. Polizeibeamte fuhren ihm nach und hielten das Auto an. Der 46-jährige in Dortmund wohnhafte Mann war sich keiner Schuld bewusst. Er müsse zur Arbeit... Es folgten das Verbot der Weiterfahrt und - als Pointe - eine neue Vorladung zur Vernehmung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kommentar der Polizei: "Schauen wir mal, wie lernfähig der Mann ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt."