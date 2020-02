Bereits nach 90 Minuten konnte die Feuerwehr einen Einsatz am Samstagsabend (9.2.) nach einem Zimmerbrand in der Kriemhildstraße in Wickede abschließen.

Aufmerksame Nachbarn hatten den ausgelösten privaten Rauchmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die Hausbewohner seien nicht anwesend. Gegen 22.35 Uhr wurden die Einheiten der Feuerwache 3 (Neuasseln) in den Osten Wickedes beordert.

Nachdem sich die Einsatzkräfte Zugang ins Haus verschafft hatten, stellten sie - unter Atemschutz - eine Verrauchung im ersten Obergeschoss fest. Dort brannte es in einem Zimmer. Die vorgehenden Einsatzkräfte begannen umgehend damit, den Brand mittels Strahlrohr zu bekämpfen. Nach Abschluss der Löscharbeiten musste die Decke mit der Motorkettensäge geöffnet werden, da sich in der Hohlraumdecke weitere Glutnester befanden.

Im Einsatz befanden sich 20 Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 (Neuasseln) und (Scharnhorst) sowie Einheiten des Rettungsdienstes und der Polizei.

Feuerwehr lobt vorbildliches Verhalten der Nachbarn

Die Feuerwehr betont, dass dank der Ausstattung des Gebäudes mit Rauchwarnmeldern der Brand rechtzeitig erkannt wurde. Schlimmeres sei so verhindert worden. Vorbildlich sei auch das Verhalten der Nachbarn gewesen, weil sie umgehend den Notruf 112 gewählt hatten.