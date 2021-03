Bei einem Verkehrsunfall auf dem Dollersweg ist bereits am Freitag (5.3.) ein siebenjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Er wurde von einem Auto touchiert und stürzte. Dies teilte die Polizei heute (8.3.) Morgen mit.

Ersten Zeugenangaben zufolge war ein 55-Jähriger aus Unna gegen 18.35 Uhr mit seinem Auto auf dem Dollersweg in Richtung Westen unterwegs. Etwa in Höhe des Hauses Nummer 129 bemerkte er plötzlich ein Kind, das zwischen zwei Autos auf die Straße lief. Er bremste demnach sein Fahrzeug noch ab und versuchte auszuweichen, trotzdem touchierte er das Mädchen. Dieses stürzte daraufhin auf die Straße. Bei dem Unfall wurde die junge Dortmunderin schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

An der Unfallstelle kam es bis gegen 20.20 Uhr zu Sperrmaßnahmen.