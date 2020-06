Polizei sucht Zeugen: Unbekannte haben am gestrigen Dienstag (9. Juni) versucht, einen Kiosk in Husen auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.



Nach ersten Erkenntnissen betraten gegen 17.55 Uhr zwei Unbekannte den Kiosk in der Straße Flemerskamp. Ein Täter zückte ein Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei stach er in Richtung des 56-jährigen Angestellten. Der Dortmunder konnte ausweichen und den Angreifer wegstoßen. Beide Täter flüchteten daraufhin ohne Beute.

Der Täter mit dem Messer war circa 170 Zentimeter groß und ungefähr 20 Jahre alt. Er hatte eine dünne Statur und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Basecap und zudem einen schwarzen Mundschutz. Zeugenaussagen zufolge hatte er einen südländischen Phänotyp.

Der zweite Täter war ebenfalls circa 170 Zentimeter groß, ungefähr 20 Jahre alt und hatte eine dünne Statur. Er trug einen schwarzen Mundschutz, dazu eine helle Basecap und eine helle Jacke.

Hinweise erbittet die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.(OA)