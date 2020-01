Am Freitag (17.1.) gegen 21 Uhr mussten Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf den Brackeler Hellweg ausrücken. Hier in Brackel war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Zwei Personen waren in ihren Fahrzeugen eingeschlossen und schwer verletzt.

In jedem Fahrzeug befand sich jeweils eine Person. Umgehend wurde eine technische Rettung zur Befreiung der eingeschlossenen Personen eingeleitet. Aufgrund der Verletzungsmuster entschied sich die Einsatzleitung der Feuerwehr in Absprache mit den Notärzten zu einer so genannten patientenschonenden Rettung. Hierfür musste bei einem der Fahrzeuge u.a. das Dach entfernt werden.

Während den Einsatzmaßnahmen wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt.

Die verletzten Personen wurden nach der Befreiung und einer adäquaten Erstversorgung in Dortmunder Krankenhäuser transportiert. Mehrere Personen mussten aufgrund der Geschehnisse durch Notfallseelsorger an der Einsatzstelle betreut werden.

Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden.

Im Einsatz befanden sich verschiedene Einheiten der Berufsfeuerwehr u.a. die Spezialeinheit Bergung sowie der Rettungsdienst mit zwei Notärzten.