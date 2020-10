Nachdem aufmerksame Zeugen in der Nacht zum heutigen Sonntag (4.10.) die Polizei alarmiert hatten, konnten Beamte in der Straße Küsterkamp in Asseln zwei mutmaßliche Pkw-Aufbrecher festnehmen.

Die Zeugen hatten die Polizei gegen 0.45 Uhr alarmiert. Im Bereich der Straße Zum Burgkamp hatten sie zwei Männer dabei beobachtet, wie diese mehrfach mit Taschenlampen in Autos leuchteten und deren Scheiben vom Kondenswasser befreiten, um ins Innere zu schauen. Dies kam ihnen verdächtig vor.

Zu Recht. Denn im Rahmen der Fahndung konnten die Polizisten im Küsterkamp schließlich einen Mann dabei beobachten, wie er eine Seitenscheibe eines geparkten Autos einschlug. Schnell eilten die Beamten zu dem Auto und nahmen den Mann, einen 27-Jährigen, sowie seinen 22-jährigen Begleiter und mutmaßlichen Komplizen fest.

Zuvor sahen sie noch, wie der 27-Jährige etwas unter das Fahrzeug warf. Dort fanden sie - ebenso wie in seinem Rucksack - mutmaßliches Einbruchswerkzeug und eine Taschenlampe.

In der Straße Zum Burgkamp entdeckten die Beamten zudem ein weiteres Auto, an dem eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war.

Die beiden Männer wurden festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.