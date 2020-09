Brackel. Fotograf und Videograf Thomas Köller hat am Samstag, 17. Oktober 20 zwischen 13-18Uhr eine spannende Foto-Entdeckungsreise für Erwachsene und Kinder zwischen 6 und 10 Jahren für den Stadtbezirk konzipiert: es gilt 20 interessante, etwas knifflige, auf jeden Fall ungewöhnliche, bisweilen lustige und nicht immer ganz einfache Aufgaben zu lösen. Bei dieser Rallye treten Teams an – immer bestehend aus einem Kind und einem Erwachsenen (Eltern, Großeltern, Freunde) – die am Ende ihre Ergebnisse gemeinsam anschauen und dabei noch allerlei fotografische Tipps vom Profi erhalten. Treffpunkt ist am Haupteingang des Kulturzentrums balou in der Oberdorfstraße 23.

Jedes Team sollte mit einer Kamera mit SD-Karte oder einem Smartphone ausgestattet sein. Bitte für das Smartphone ein Datenkabel oder einen passenden Adapter (Micro-SD auf SC) mitbringen! Die Gebühr beträgt (pro Team) 29, - Euro.

Anmeldungen bitte paarweise: ein/e Erwachsene/r und ein Kind. Bitte über www.balou-dortmund.de, telefonisch unter 0231 - 99773630 oder via Mail über post@balou-dortmund.de anmelden.