Rund 35 Literaturfreund*innen fanden sich am Freitag, 07. Februar in der Cafeteria des Karola Zorwald Seniorenzentrums in der Sendstraße ein, um neue Bücher und deren Autor*innen kennenzulernen.

Den Auftakt machte Renate Hillen, ehrenamtlichen Mitarbeiterin im Seniorenzentrum mit 2 Buchvorstellungen:

Aus „Der Geschmack von Lebertran“ von Cornelia Ertmer, las sie die beiden Kurzgeschichten „Die Blutwurst“ und „Kaffeeklatsch und Kinder“ vor. Das Buch erzählt von Geschichten der Kindheit in den 50er Jahren mit dem aufkommenden Wirtschaftswunder in all seinen damaligen Facetten, von Sonntagsgroschen und Fleißkärtchen, aber auch der Prüderie, der Heuchelei und den Tabus.

Der anschließende historische Roman “ Die Salbenmacherin und der Bettelknabe“ von Sylvia Stolzenburg entführte die Zuhörer*innen in ihrer zweiten Buchvorstellung nach Nürnberg zu Beginn des 15. Jahrhunderts.

Nach einer kurzen Pause stellte Renate Schmitt-Peters aus Anlass der im Januar stattgefundenen erfolgreichen Bombenentschärfung im Dortmunder Klinik- und Kreuzviertel das Buch „Dortmund - Bombenkrieg und Nachkriegszeit. 1939 – 1948“, herausgegeben von Gerhard E. Sollbach vor. Die darin dokumentierten Ereignisse stellte sie in den Kontext ihrer eigenen (Nach-)Kriegserfahrungen und ihrer daraus späteren, bis heute engagierten, friedenspolitischen Arbeit in Kirche und Gesellschaft.

Hierzu gehören auch das Schreiben und das Veröffentlichen vieler Gedichte, eines las sie den Zuhörenden ebenfalls vor: 1. September.