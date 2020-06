Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Asseln verabschiedet am Samstag, 27. Juni, die langjährige Kindergartenleitung Annette Schröer vom Familienzentrum Arche nach 46 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Zu einem Gottesdienst im Arche-Garten wird hierzu um 14 Uhr an den Asselner Hellweg 161-163 eingeladen.