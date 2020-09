Brackel. So vielseitig die Färbungen des Herbstlaubes so vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten der Malerei gibt es. Ob Acryl, Öl oder Aquarell: Das Kursangebot Malerei ab dem 26. Oktober 20 immer montags zwischen 18:45-20:45 Uhr im Kulturzentrum balou hält einige Techniken bereit, sich farblich an der Leinwand auszuprobieren und zu experimentieren. Der Kurs gibt eine ausführliche Einführung in die Malerei - beginnend beim Bau und Bespannen der Keilrahmen über Einblicke in die verschiedenen Techniken und Farbarten. Es geht um das Suchen und Umsetzen eigener Ideen von der Skizze bis zum fertigen Bild. Der Kurs geht bis zum 7.12.20 und die Kursgebühr beträgt 68,- Euro.

