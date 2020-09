Brackel. Sich ausprobieren, unterschiedliche Materialien kennenlernen oder mit Acryl die eigenen Ideen auf Leinwand bringen: Das ist möglich im Herbstferienangebot „Meine Welt und ich“ im Kulturzentrums balou. Der Kunstkurs für Kinder ab 7 Jahre startet am 12. Oktober und findet bis zum 15. Oktober immer montags zwischen 10 und 14 Uhr statt. Die jungen Künstler*innen haben unter der Leitung von Saskia Arndt die Möglichkeit, sich und ihre Welt in kunstvolle Projekte zu verwandeln – ob mithilfe von Ton, Acryl- oder Fingerfarben. Es entstehen in jedem Fall ganz persönliche Kunstwerke. Der Kurs kostet 26,- Euro.

Für alle, die gerne Theater spielen wollen, hat das balou zudem noch Plätze frei für das Projekt „Das ist mein Recht“ für Kinder zwischen 11-15 Jahren. Hier entstehen ab dem 15. Oktober immer donnerstags zwischen 10 – 14 Uhr kleinere Theaterszenen, die das Thema Kinderrechte aufnehmen und darstellen. Das Angebot wird durch die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V. und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert und ist für alle Teilnehmer*innen kostenfrei.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind telefonisch unter 0231 – 99773630 (Mo-DO: 9-16Uhr, Fr: 9-12Uhr), via Mail an post@balou-dortmund.de oder über die Homepage www.balou-dortmund.de möglich.