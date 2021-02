Brackel. In unsicheren Zeiten zuverlässig für die Kunden da sein: Das Kulturzentrum balou setzt dieses Vorhaben um und bereitete in weiser Voraussicht auf eine Verlängerung des lockdown bis zum März viele Kurse pandemiekonform vor. Am Freitag, dem 26. März von 10:00 - 11:30 Uhr und 17:30-19 Uhr sorgt das Webinar – Yin und Yang in der Ernährung für Aufklärung. In ihrem Webinar erläutert Heilpraktikerin Ute Reinke der traditionellen chinesischen Medizin die Prinzipien und Wirkweisen dieser Ernährungslehre und zeigt auf, wie sich in ihrer Anwendung schnell positive Effekte auf Körper und Geist einstellen. Die Kursgebühr beträgt pro Einheit 13,- Euro.

In Gemeinschaft individuelles Hörspiel improvisieren? - Das geht beim ONLINE-Impro Theater mit Entertainer, Schauspieler und Impro-Trainer Andy Clapp. Sein Kurzkurs mit fünf aufeinanderfolgenden Terminen startet ab dem 13. März immer samstags zwischen 19-20:30 Uhr. Eigens für die digitalen Umsetzung hat der Künstler dafür neue Erzählformen, Spielanleitungen und -techniken, Wort-Sound-Spiele und leicht verständliche Übungen entwickelt. Die Teilnehmer*innen tauchen gemeinsam in einen kreativen Prozess ein, entwickeln im Teamwork Geschichten, Kurzepisoden, Genre-Plays, Geschichtsvarianten oder erzählen Märchen aus einer ganz neuen Perspektive, wodurch ein ganz einzigartiges Gemeinschaftsergebnis entsteht. Der Kurs kostet 75,- Euro und ist auf 12 Teilnehmer*innen begrenzt.

Alle Onlineangebote werden über die zertifizierte Version der Konferenz-Software Zoom durchgeführt. Anmeldungen sind ab sofort online auf www.balu-dortmund.de oder telefonisch MO-FR zwischen 9-12 Uhr oder via Mail an post@balou-dortmund.de möglich.