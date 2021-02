Inmitten der Corona-Pandemie ein neuer Job im Kulturbereich? Keine leichte Aufgabe! Doch genau dieser stellt sich Anika Henke (30). Seit dem 1. September 2020 leitet sie die Stadtteilbibliothek Brackel. Mit dem Ost-Anzeiger sprach sie über Ausleihe auf Abstand, Angebote für Nachwuchsleser und ihren aktuellen Schmöker.

Rückblickend kann man sagen: In Sachen Corona war der vergangene Sommer entspannt. Nach dem ersten Lockdown schien sich Vieles zu normalisieren, auch in der Bibliothek für den Dortmunder Osten. Als Anika Henke ihre neue Stelle an der Oberdorfstraße 23 antrat, kamen Bücherfreunde gerade wieder in die Einrichtung. Mit Hygienekonzept zwar, aber immerhin.

"Dann war wieder alles zu, keine Veranstaltungen, Lesungen, Konzerte und auch keine Ausleihen", fasst Henke zusammen. Viele Ideen wurden ausgebremst. Bewährte, aber auch jene, die Anika Henke mit nach Brackel gebracht hatte.

So hatten sich Bibliotheks-Team, Seniorenbüro Brackel und zahlreiche Senioren schon auf eine Fortführung des monatlichen Lesecafés gefreut. Auch das "Rote Sofa", die Vorlesezeit für Kinder im Kita-Alter, sollte fortgesetzt werden. Ausgeweitet werden sollte das Angebot für Kinder mit einem Kamischiba: Anika Henke hat das japanische Erzähltheater mit Bildkarten angeschafft, dass sich für kleine Gruppen von Geschichten-Lauschern eignet. Mit den Tablets, die die Bibliothek vergangenen Sommer erhalten hat, soll bald die Leseförderung für Schüler intensiviert werden.

Henke ist gebürtige Dortmunderin. Fürs Studium der Bibliothekswissenschaft ging es nach Köln. Vor der Rückkehr in die Heimatstadt leitete Anika Henke die Zweigstelle der Stadtbibliothek von Recklinghausen.

In Brackel ist die 30-Jährige nun Leitung des vierköpfigen Bibliotheksteams. Wie wohl alle hofft sie auf das Ende der Pandemie - in ihrem Falle, um nun auch die Dortmunder mit ihrer großen Begeisterung für Bücher anzustecken. Henke selbst ist seit jeher fasziniert von Büchern: "Bibliotheken nutze ich selbst seit Kindertagen." Auch heute noch leihe sie Bücher und andere Medien aus, privates und berufliches Interesse verschwämmen aber. Lieblingsautoren werden gekauft, damit sie daheim das Bücherregal schmücken. Bei Anika Henke sind das vor allem Werke aus dem Genre Fantasy. Aktuell liest die Bibliotheksleiterin "Schattenblick", den Auftakt zur neuen Fantasy-Reihe "Midnight Chronicles" von Laura Kneidl und Bianca Iosivoni. Zum Beruf hingegen gehöre es, möglichst viele Bereiche zu kennen. Also von aktuellen Kinder- und Jugendbüchern über Sachbücher bis hin zu Krimis.

Die weitgefächerte Kenntnis toller Bücher durch das Bücherei-Teams können sich Lese-Fans nun zu nutzen machen. Inzwischen ist die Ausleihe auf Abstand wieder möglich - nach vorheriger Absprache per Telefon oder Internet. Wer noch keine Idee für seinen nächsten Lesespaß im Lockdown hat, kann sich von Anika Henke und ihrem Team überraschen lassen.

Medienpaket als Überraschung