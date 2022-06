Brackel. Grazile Ballerinas auf der Bühne, rund 500 begeisterte Zuschauer*innen, mutige Akrobaten, 35 Meter verbasteltes Krepppapier, coole HipHop- und Streetjazz-Tänzer*innen, angehende Musicalstars, farbenfrohe Bauchtänzerinnen, gut gelaunte “Dancing Stars“, Handwerkskunst und 16 Liter verbrauchte Seifenblasenflüssigkeit: So gestaltete sich das diesjährige Sommerfest des Kulturzentrums balou e.V., das am vergangenen Wochenende für großen Andrang in der Oberdorfstraße sorgte.

Das Fest war sowohl für die Besucher*innen als auch für alle Mitwirkenden ein voller Erfolg. Die Freude und Aufregung bei den rund 150 Kindern und den Dozent*innen der insgesamt 23 Kinderkursen war bereits im Vorfeld groß und führte bei manchen Nachwuchsstars zu schlaflosen Nächten. Der Applaus und sogar Zugabe-Forderungen der Zuschauer*innen ließen das Lampenfieber jedoch schnell vergessen und es überwog der Stolz darüber, ihr Können der Familie und den Freunden präsentieren zu können.

Zwei Jahre musste die traditionelle Sommerbühne des Kulturzentrums coronabedingt pausieren – nun endlich wurde bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wieder gezeigt, was das Angebot der Jugendkunstschule unter der Leitung von Annika Preuss zu bieten hat. Zwischen 10 und 16 Uhr wurde rund um das gesamte Kulturzentrum getanzt, gesungen, Theater gespielt, gestaunt und bei einem Eis oder einer frischen Bratwurst vom Grill auf dem Gelände entspannt.

Neben den abwechslungsreichen Outdoor-Angeboten kamen auch alle Kunstfreund*innen im café balou auf ihre Kosten. Die Ausstellung des Kunstprojekts Pinsel, Posen und Poeten, die noch bis zum 15. August in der galerie:balou zu sehen ist, feierte ihre Ausstellungseröffnung. Hier präsentieren Künstler*innen aus insgesamt 4 Gestaltungsworkshops ihre Ergebnisse zur Fragestellung „Was ist HALTUNG?“. Pianist Harald Schollmeyer sorgte während der Veranstaltung für die musikalische Begleitung und erfüllte auch noch lange nach der offiziellen Eröffnung die Galerie mit seiner Musik.

In einer digitalen Bildergalerie hat das Kulturzentrum balou auf seiner Homepage www.balou-dortmund.de das gesamte Fest dokumentiert. Der balou e.V. bietet auch in der Urlaubszeit ein Ferienprogramm HellwegSommer, das vielseitige Angebote im Bereich Bewegung, Entspannung, Fitness oder Gestaltung für Groß und Klein bereithält.

Anmeldemöglichkeiten und alle Informationen rund um das Kursprogramm sind ab sofort auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr, Mo-Do: 14-16 Uhr, Ferien: Mo-Fr: 9-12 Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via E-Mail an post@balou-dortmund.de zu finden.