Brackel. Ob die traditionellen balou-Waffeln, frischer Kaffee oder leckeres Eis: Ab sofort steht das Café balou in der Oberdorfstraße 23 wieder von Montag bis Donnerstag zwischen 14:30 und 18Uhr für seine Gäste bereit. Auch hier steht die Sicherheit von allen Gästen und dem Serviceteam an erster Stelle: Neben extra eingebauten Plexiglasscheiben am Tresen, ist das Betreten des Cafés nur mit Mundschutz und desinfizierten Händen möglich. Alle Gäste werden registriert, um im Ernstfall zum Schutz aller Besucher schnell und sicher agieren zu können. Anders wie gewohnt werden die Gäste ab sofort – sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich einem Tisch zugewiesen werden. Die Flächen werden vor jedem neuen Gast frisch desinfiziert. Ebenfalls neu: Wer die Speisekarte einsehen möchte kann ab sofort ganz einfach sein Smartphone zücken und anhand eines extra generieten QR-Codes all die Leckereien einsehen, was eine Weitergabe von Viren minimiert.

Wer alle, die ungern vor Ort verweilen aber nicht auf die Spezialitäten des Hauses verzichten möchte, ist ebenfalls gesorgt: Für die schnelle Waffel zwischendurch hat das Café balou einen Fensterverkauf eingerichtet, die einen unkomlizierten Verkauf von allen Speisen und Getränken „to go“ ermöglicht.

Neben dem Café balou startet das Kulturzentrum ab sofort in sein neues Herbstprogramm und verlängert seine telefonische Erreichbarkeit. Ab sofort steht das balou-Büro Montag-Donnerstag zwischen 9-16 Uhr und Freitag zwischen 9-12 Uhr unter 0231-99773630 für Rückfragen zur Verfügung.