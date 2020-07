Cafe LeseLust 60 plus startet digital

Nach wie vor ist es dem ehrenamtlichen Team des beliebten Lese Cafés und dem Seniorenbüro Brackel aufgrund von Covid-19 noch nicht möglich, wieder alle interessierten Lesefreund*innen von Angesicht zu Angesicht einzuladen. Viele Einrichtungen und Gemeindehäuser im Stadtbezirk Brackel können uns (noch) nicht wieder in der gewohnten Anzahl an Teilnehmenden empfangen.

Da das letzte Cafe LeseLust im März stattfand möchten wir nach vielen Wochen und Monaten des vergeblichen Wartens auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie ein Experiment wagen:

Zusammen mit den Vorlesenden und der Tremonia Akademie e.V. laden wir zu einem digitalen Cafe LeseLust im virtuellen Raum ein. Über das Computerprogramm Zoom treffen sich hoffentlich zahlreiche, vertraute Gesichter und neue Literaturfreund*innen am Freitag, 07. August 2020 um 10.00 Uhr.

Vorlesende aus einem ihrer jeweiligen, aktuellen Lieblingsbücher sind:

Pfr. Hanno May aus der Ev. Kirchengemeinde Dortmund Wickede und der Autor Marco Toccato.

Bis Donnerstag, 06.08.20 besteht die Möglichkeit sich bei der Tremonia Akademie e.V. für die Teilnahme von zu Hause aus anzumelden.

Kontakt: Tel. 1654704 oder Email: mail@tremonia-akademie.de

Für alle, die bei der Einrichtung der Zoom-App auf Smartphone, Computer oder Tablet Hilfe benötigen oder Fragen zur Anwendung, usw. haben, bietet die Tremonia Akademie e.V. am Donnerstag, 6. August von 15.30 -17.00 Uhr einen einmaligen, kostenfreien Einführungskurs in ihren neuen Räumen in Wambel, Tecklenborn 34 an.

Nähere Informationen hierzu sind ebenfalls über die angegebenen Kontakte erhältlich.

Mit ÖPNV ist die Akademie mit der Buslinie 427, Haltestelle Hannöversche Straße. erreichbar.

Alle beteiligten Veranstalter freuen sich auf dieses Experiment und auf ein zumindest digitales Wiedersehen mit vielen Literaturtipps.