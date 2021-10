Cafe LeseLust: Von Märchen und Beziehungen im Alter

Erstmals bereicherten Märchen im Cafe Leselust die Literaturpallette der rund 20 Zuhörer*innen im Wintergarten der Bibliothek Brackel. Renate Ohnemus, erfahrene Vorleserin stellte zunächst afrikanische Märchen vor. Aus dem illustrierten Buch „Meine afrikanischen Lieblingsmärchen“ des früheren Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela, las sie Bescherung bei König Löwe und Die Katze, die ins Haus kam.

„Märchen“, so Ohnemus, „gibt es in allen Ländern und das Märchenerzählen wurde 2016 durch die Deutsche UNESCO Expertenkommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen“. Bis ins 15. Jahrhundert wurden durch das Erzählen von Märchen Informationen weitergegeben,mit den Gebrüder Grimm wandelten sie sich zu Kinder- und Hausmärchen.

Ein drittes, von ihr vorgelesenes Märchen aus Norwegen mit dem Titel Die Mühle auf dem Meeresgrund erzählt wie das Salz ins Meer gelang.

Karine Lamberts Buch „Und jetzt lass uns Tanzen“ erzählt die Geschichte zweier Menschen, die beide ihren Partner verloren haben. Marguerite und Marcel, beide über 70 Jahre alt, lernen sich in einer Kur in den Pyrenäen kennen. Grundverschieden sind ihre bisherigen Lebenswege und langjährigen Ehen gewesen. Beide sind in ihrer Trauer behaftet, aber auch die beiderseitige Bereitschaft eines Neuanfangs auf ihre jeweils eigene Art und Weise lassen die Hoffnung auf eine zweite Liebe aufblühen. Doch haben sie eine Zukunft, wenn sie in ihren jeweiligen Alltag nach der Luftveränderung in den Pyrenäen zurückkehren? Wie werden ihre Kinder reagieren? „Nun ja“, so Vorleser Gerd Kerl, „weiterlesen erwünscht“.

Roswitha Behlert, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Cafe Leselust las zu Beginn und am Schluss jeweils ein von ihr selbstverfasstes Gedicht vor. „Ein liebgewonnenes Ritual, das zum festen Bestandteil eines Cafes Leselust gehört“, so Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel), der gemeinsam mit Anika Henke (Leiterin der Bibliothek Brackel) die Veranstaltung moderierte.