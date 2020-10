Brackel. Im neuen Praxis-Seminar am Samstag, 28. November zwischen 11-17 Uhr mit dem Titel „Das AHLMOZ-Prinzip: Was beeinflusst unser Miteinander?“ lädt Prozessdialogberaterin Ulrike Laengner ihre Gäste ein, das Zusammenspiel und die Wechselwirkung von Angst, Humor, Liebe, Macht, Ordnung und Zeit (AHLMOZ) wahrzunehmen und zu reflektieren. Wie wirken diese Prozessfaktoren in unterschiedlichen Beziehungen und Lebenssituationen auf uns und unser Miteinander? Jeder Mensch geht mit den AHLMOZ-Lebensthemen unterschiedlich um. Kann ich mich in Lebenssituationen auf Neues einlassen? Wie und wann erlebe ich Ängste? Welchen Umgang finde ich mit Macht und Ohnmacht? Bin ich immer die Klügere, die nachgibt – und davon Bauchschmerzen bekommt? Ist die Zeit mein Freund oder mein Feind? Macht Liebe blind oder beflügelt sie das Herz?

Der Dialog bietet die Chance Fragen dieser Art zu stellen. Die Antworten helfen nicht nur dabei, sich selbst authentischer ausdrücken zu können, sie helfen auch sich selbst und andere besser verstehen zu lernen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 63,- Euro. Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind telefonisch unter 0231 – 99773630 (Mo-DO: 9-16Uhr, Fr: 9-12Uhr), via Mail an post@balou-dortmund.de oder über die Homepage www.balou-dortmund.de möglich.