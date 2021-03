Nachdem der Pastorale Raum Dortmund-Ost der vier katholischen Kirchengemeinden in Asseln, Brackel, Neuasseln und Wickede über 200 Jugendliche hinsichtlich der beginnenden Firmvorbereitung persönlich angeschrieben hatte, blieben indes die erhofften zügigen Anmeldungen aus, berichtet Gemeindereferentin Claudia Schmidt.



Sie erinnert deshalb auf diesem Wege an die Anmeldung zur Firmvorbereitung in den Gemeinden St. Clemens, St. Joseph, St. Nikolaus von Flüe und Vom Göttlichen Wort, die derzeit noch läuft.

Alle Jugendlichen, die zwischen dem 30. September 2004 und dem 1. Oktober 2006 geboren wurden und zu den vier genannten Gemeinden im Dortmunder Osten gehören, können sich zur Firmvorbereitung 2021 anmelden. Nach den Osterferien startet die inhaltliche Vorbereitung auf die Firmfeiern, die Ende August stattfinden werden.

Alle Informationen zur Firmvorbereitung und auch die Anmeldungen für alle Veranstaltungen – auch für die Anmeldegespräche (digital oder persönlich) - laufen über die Homepage des Pastoralen Raumes: www.kirche-dortmund-ost.de/glaube/firmung/. Die Anmeldeformulare stehen hier ebenfalls zum Download.

Wer noch Fragen hat, wird gebeten, sich an Pastor Heinrich Oest (Tel. 0231/5339815) oder Gemeindereferentin Claudia Schmidt (Tel. 0231/95809515) zu wenden.