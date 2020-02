Vor dem Atelier "1812" des Asselner Aktionskünstlers Leo Lebendig, Am Hagedorn 58, ragte kürzlich ein riesieger, aufgeblasener Fernsehturm in die Höhe.

Damit bereitete sich Leo Lebendig auf die Hissung der Fahne "Mayors for peace" vor. Eine Friedensaktion am 8. Juli, an der Oberbürgermeister Ullrich Sierau seit vielen Jahren eine Fahne auf dem Friedensplatz in die Höhe zieht.

Nun plant Leo Lebendig ein weltweites Projekt mit dem Gedanken, 1000 Städte zu einem Friedensfest am 6. August 2020 zu motivieren. Gemeinsam mit dem Fotografen Gerhard P. Müller und Moritz Beyer von der Firma Ballonzauber aus der östlichen Innenstadt, der Ballons in Form von Kranichen liefern wird, ging es nun bei strahlendem Sonnenschein los.

 Weitere Infos im Internet: www.leo-lebendig.de