Brackel. Die galerie: balou des Kulturzentrums balou öffnet wieder seine Türen und zeigt vom 29. August bis zum 3. November 2021 Gemälde der Dortmunder Künstlerin Bettina Köppeler unter dem Motto Areale und Habitate. Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, den 29. August, um 11Uhr in der galerie:balou, Oberdorfstraße 23, statt. Die Einführung der Ausstellung „Areale und Habitate“ wird Dr. Rudolf Preuss geben. Die musikalische Begleitung liegt bei Pianist Halard Schollmeyer. Die Entfremdung des Menschen von der Natur und seine Sehnsucht nach Wieder-Annäherung sind das Thema der Bilder von Bettina Köppeler, die Mitglied im BBK Ruhrgebiet und im Bund Hagener Künstler e.V.. Ihre Bildinhalte nimmt sie aus der realen Welt, welche sie auf vielfältige Weise gebrochen und verändert reflektiert. Die Ausstellung kann in den Öffnungszeiten des café balous besucht werden. (MO, Di, Do: 14: 30-18:00 Uhr, Mi: 14:30-24 Uhr). Je nach aktueller Corona Lage können Einschränkungen bestehen. Das Kulturzentrum balou informiert dazu auf seiner homepage www.balou-dortmund.de.

Für Rückfragen steht das Kulturzentrum auch telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de zur Verfügung.