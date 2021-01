"Mit traurigem und schwerem Herzen", so Pfarrer Ludger Keite, Leiter des Pastoralen Raumes Dortmund-Ost, hat der Corona-Stab, d.h. die Kirchenvorstände der vier katholischen Gemeinden in Brackel, Asseln, Neuasseln und Wickede, der Pfarrgemeinderat und das Pastoralteam, nach eingehender Beratung bis Ende Januar alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt.



"Diese Entscheidung schmerzt. Wir hoffen durch diesen Verzicht als Kirche ebenfalls einen Beitrag zu leisten, damit wir möglichst effektiv in Solidarität mit vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen die Pandemie bekämpfen und so zum Schutz und der Gesundheit der Menschen beitragen", so Keite. Das Erzbistum Paderborn trage diese Entscheidung ausdrücklich mit.

Nachdem bereits in der Advents- und Weihnachtszeit über 3.100 Menschen die spirituellen Angebote auf der Homepage www.kirche-dortmund-ost.de genutzt hatten, will der Pastorale Raum Ost diese Online-Angebote fortsetzen und jeweils sonntags mit spirituellen Impulsen ein Zeichen der virtuellen Verbundenheit setzen. Auch will man neue Gottesdienst-Formen ausprobieren, z.B. einen live per Zoom übertragenen Gottesdienst.

Zudem sind alle katholische Kirchen im Dortmunder Osten sonntags während der normalen Gottesdienstzeit zum stillen Gebet geöffnet. St. Joseph in Asseln und St. Nikolaus von Flüe in Neuasseln jeweils um 9.30 Uhr. Vom Göttlichen Wort in Wickede und St. Clemens in Brackel jeweils um 11 Uhr. Die Seelsorger*innen werden persönlich präsent sein und sind darüber hinaus jeder Zeit ansprechbar.

Eine Kirche jeweils sonntags farbig illuminiert

Und: Die Kirchen im Pastoraler Raum Dortmund-Ost sollen - im wahrsten Sinn des Wortes - präsent und sichtbar bleiben: in besonderer Art und Weise: An jedem Sonntagabend wird von 17 bis 19 Uhr jeweils eine Kirche der Gemeinden von außen mit farbigem Licht illuminiert, vorausgesetzt, es ist einigermaßen trocken. Gleichzeitig sollen die Kirchen bei meditativer Musik geöffnet sein. Die farbige Außenbeleuchtung beginnt mit der Kirche Vom Göttlichen Wort in Wickede, Wickeder Hellweg 59, am 17. Januar.

"So können wir mit der nötigen Distanz in der persönlichen Begegnung und viel Nähe im Herzen in Verbundenheit auch weiterhin einen hoffentlich angemessenen Weg durch diese aktuell sehr schwierige Zeit gehen. Wir sind und bleiben untereinander verbunden. Aber sicher!", so Pfarrer Keite.

 Hintergrund für die Gottesdienst-Absagen im Pastoralen Raum Ost ist der verlängerte und verschärfte Lockdown bis Ende Januar, in dem konsequent alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum beschränkt werden sollen. Auch die Evangelische Landeskirche von Westfalen sowie jeder zweite Pastorale Raum in Dortmund verzichtet bis zum 31. Januar auf alle Gottesdienste.