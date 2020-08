Brackel. Das Kulturzentrum balou erhielt am Montag, 24. August 20, eine Spende in Höhe von 3.000,- Euro. Bei einem gemeinsamen Pressetermin wurde der Vorstandsspitze des Vereins balou e.V. die großzügige Spende überreicht, die aus dem privaten Nachlass von Annemarie (+2015) und Heinz Neeland (+2009) stammt. „Es war der Wunsch, dass das Vermögen der beiden sozialen Zwecken im Bereich Kinder- und Jugendarbeit zu Gute kommen soll“, sagte Elisabeth Vossebrecher, längjährige Freundin und Mitglied der Erbengemeinschaft des Brackeler Ehepaares.

Für Reiner Kunkel und Angelika und Roland Spieß und Elisabeth Vossebrecher, selbst aktive Kursteilnehmerin im balou e.V. und Vereinsmitglied, war klar: Der balou e.V. mit u.a. dem Bereich Jugendkunstschule soll als feste kulturelle Größe für Kinder- und Jugendarbeit finanziell bedacht werden. „Es ist uns eine moralische Verpflichtung, das Haus auf diesem Wege zu unterstützen“, so Roland Spieß. Und diese großzügige Spende nimmt das Kulturzentrum balou hinsichtlich der aktuellen wirtschaftlichen Situation dankend an, denn „allein im zweiten Quartal haben wir ca. 40.000 Euro Verlust hinnehmen müssen“, sagte Dr. Rudolf Preuss, Vorstandsvorsitzende des Vereins balou e.V..

Trotz laufender Kurse, hohen Sicherheitsvorkehrungen wie professionelle Luftfilteranlagen und Kurzarbeit für die Mitarbeiter über mehrerer Monate hinweg hat die Corona-Pandemie ein großes Loch in die Vereinskasse des gemeinnützigen Vereins gerissen. Allein Rücklagen, die der Verein in den vergangenen Jahren bilden konnte und Spenden aus der Bevölkerung konnte sich das Kulturzentrum bislang über die Zeit standhaft zeigen. Die größte Sorge: Ein weiterer Lockdown. Doch der Verein blickt positiv nach vorne und wird die großzügige Spende ganz im Sinne der Familie Neeland verwenden.

Auch Sie wollen den Verein balou e.V. unterstützen? Unter dem Stichwort „Spende Corona“, Spendenkonto: DE59 4405 0199 0311 0042 47 ist eine direkte Spende für das Kulturzentrum möglich.