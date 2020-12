Im Pastoralen Raum Dortmund-Ost besuchen zur Advents- und Weihnachtszeit erfahrungsgemäß viele Menschen die Gottesdienste. Statt an Heiligabend lange überfüllte Festgottesdienste zu feiern, wird es dieses Jahr umgekehrt in allen vier katholischen Kirchengemeinden eine sehr große Anzahl an kurzen Gottesdiensten im Stundentakt geben. Diese Gottesdienste werden nicht länger als jeweils 20 Minuten dauern, so das Pastoralteam um Pfarrer Ludger Keite.

Um möglichst vielen Menschen einen sicheren Kirchenbesuch zu ermöglichen, wird es allein Heiligabend im Pastoralen Raum in Brackel, Neuasseln, Asseln und Wickede 30 Gottesdienste geben. Auf diese Weise soll Heiligabend für alle sicher sein und alle, die mögen, sind eingeladen, gemeinsam Weihnachten und Heilig Abend in der Kirche zu feiern. Es gibt die Möglichkeit, bekannte Weihnachtslieder und das Weihnachtsevangelium zu hören und die festliche Kirche mit Weihnachtsbaum, Krippe und Kerzenschein zu genießen. Im Mittelpunkt aller Gottesdienste steht dabei das Friedenslicht von Betlehem.

Um aktuell an einem der Gottesdienste bis 6. Januar teilnehmen zu können, muss man sich zuvor anmelden. Entweder telefonisch über eines der Pfarrbüros (Tel. 0231/958095-0) oder online über die Homepage www.kirche-dortmund-ost.de. Nach einem Link zur Reservierung erhält man eine Bestätigung durch die Pfarrbüros. Zudem wird ein Flyer in Kirchen und Geschäften mit allen genauen Angaben verteilt, auf dem sich auch ein QR-Code für eine leichtere Online-Anmeldung findet.

Zu allen Gottesdiensten stehen an den Eingängen „Welcomer“, die die namentliche Zulassung überprüfen. Wer einen bestätigten Sitzplatz hat, muss bis zehn Minuten vor dem Gottesdienst in der Kirche sein, sonst verfällt die Reservierung.

Die geplanten Gottesdienste an Heiligabend sind im Stundentakt von 14 bis 22 Uhr in St. Clemens (Brackel) und Vom Göttlichen Wort (Wickede) sowie von 14 bis 19 Uhr in St. Joseph (Asseln) und St. Nikolaus von Flüe (Neuasseln).

Der Pastorale Raum dreht begleitend an allen Adventssonntagen und den Weihnachtsfesttagen eigene Videos, die auf dem Youtube-Kanal „kirche-dortmund-ost“ zu sehen sind. Elemente für diese Kurzfilme sind das jeweilige Evangelium zu einem der Adventssonntage, alle fünf Kirchen, Aktionen im Advent, Orgelspiel, Krippendarstellungen, Krippenspiel und anderes mehr.

Ein ganz besonderer Hingucker wird dieses Jahr die lebensgroße Krippe in St. Clemens auf dem Kirchplatz an der Flughafenstraße sein. Sie soll in den nächsten Jahren in allen vier Gemeinden nach und nach zu sehen sein. Die Krippe lädt ein, auch ohne Gottesdienste draußen bei frischer Luft für Groß und Klein dem Geheimnis der Weihnacht Raum zu geben.

Sollten Heiligabend keine Gottesdienste stattfinden dürfen, werden auf allen Kirchplätzen jeweils öffentliche Installationen vorbereitet.