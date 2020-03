Heitere und nachdenklichen Geschichten aus dem Seelenleben und aus der Nordstadt

Am Freitag, 06. März von 10-12 Uhr begrüßte das Cafe LeseLust 60 plus Vereinsmitglieder von KLUW e.V. in der Bibliothek Brackel, Oberdorfstr. 23.

KLUW steht für Konstantes Lernen und Wachsen und der Nordstadtverein hat seinen Sitz

in der dortigen Münsterstaße.

KLUW e.V. hat viele Projekte, eines ist die Schreibwerkstatt in der psychisch erkrankte Menschen, deren Angehörige und Freunde ihre Sorgen und Erfahrungen des alltäglichen Lebens zu Papier bringen. Sie schreiben über das Leben und die Menschen im Quartier der Nordstadt und über Erfahrungen mit ihrer eigenen Krankheit und den Umgang mit ihr.

Zu Beginn erhielten alle Besucher*innen selbstverständlich wieder Gelegenheit ihre aktuellen Lieblingstitel und deren Autor*innen vorzustellen und Roswitha Behlert las ein selbstverfasstes, jahreszeitliches Gedicht zu Beginn der 2-stündigen Veranstaltung vor.