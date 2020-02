Unter dem Motto "Smell it - Taste it - Love it" reist die Dortmunder Coverband "Hemingway's Whiskey" mit neuen Songs und wundervollen Liedern von Randy Newman, J.J.Cale, Mark Knopfler, Bob Dylan, Jackson Browne, den Eagles und anderen Größen der Musikgeschichte nach Brackel. Am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr spielt die Band im "Café Alt Wien" an der Oesterstraße 68.



Bereits zwei Mal hat die Band als Trio Michael Cadeks Café im Hallenbad Brackel gerockt. Diesmal wird es eng auf der Bühne, denn alle sieben Mitglieder kommen mit. "Hemingway's Whiskey" setzt sich zusammen aus sieben Urgesteinen der Musikszene aus der Region Dortmund. Ihr Debüt gab die Band 2016 im Fritz-Henssler-Haus.

Ein musikalisches Feuerwerk erwarte die Zuschauer im "Alt Wien": Songs, die mitreißen, die Erinnerungen wecken oder einfach nur Freude bereiten.

Der Eintritt ist frei. Ein rechtzeitiges Erscheinen und eine Sitzplatzreservierung werden empfohlen.