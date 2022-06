Das Video zeigt Impressionen vom internationalen Brückenfest Hörde 2022. (Youtube ist nicht schnell mit der Bearbeitung, daher etwas später in Top-Qualität)

Mit der 4. Ausgabe startete das "Brückenfest Hörde international" in Do.-Hörde.

Die Aufgabe und das Ziel ist, das Stadtzentrum Hörde mit dem neu entstandenen Areal PHOENIX-SEE zu verbinden und ein Zusammenwachsen zu stärken.

Dazu hat sich der gemeinnützige Verein HÖRDE INTERNATIONAL E.V. gegründet, der nun seit 2015 der Veranstalter des Festes ist.

Alle Hörder Initiativen, Vereine, Gruppen, größere wie kleinere Organisationen konnten sich vorstellen. Mit Infoständen oder auch speziellen Aktionen.

Hörde bot Platz für die ausgefallensten Ideen und Aktivitäten an diesem Samstag.

Auf den Wiesen am Südufer des Phoenix-Sees gab es DJ Picknick mit Summersounds.

Programm gab es aber nicht nur auf den Wiesen und den 3 Hauptbühnen am See und in der Hörder-City.

Rund 100 Stände und Mitmachaktionen, mit über 500 Akteurinnen und Akteure gestalteten das Programm an 12 Brücken.

Nach einer langen Corona-Pause zeigten Musik- und Tanzformationen aus mehr als 12 Nationen, Ensembles der Hörder Schulen und Musikschulen, Spiel- und Partizipationsprojekte ein vielfältiges Programm. Ob Musik oder Informationen, Mitmachen bis Zuschauen oder nur Schlemmern von Gourmet bis zur Bratwurst, die Besucher fanden sich bei angenehmen Temperaturen gut unterhalten.

Ein besonderes musikalisches Highlight bot die 11-köpfige Soul-Band "Soultraxx" am Samstag auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Soultraxx bringt den Spirit des 60/70er Soul wieder zurück in das Herz der Zuschauer. Mit Kraft, Gefühl und exquisiter Soul Music begeisterten sie, auch mit ihrem passendem Outfit, die Besucher. (siehe Video)

Brückenfest für den Frieden



Ein Ziel des Festes ist auch Brücken abzubauen zwischen Menschen verschiedener Herkunft. Zudem haben sich die Organisatoren entschlossen auch die Ukraine Hilfe zu unterstützen.

Zum Auftakt des Hörder Brückenfestes luden die Vertreterinnen und Vertreter der in Hörde ansässigen Religionsgemeinschaften die Besucherinnen und Besucher ein, gemeinsam für den Frieden in der nahen und fernen Welt zu beten.

Daher stand das Brückenfest um so mehr unter dem Motto:

Brücken bauen in einer Welt, in der viele auf Grenzziehungen setzen. Das Brückenfest will international und interkulturell sein. Es setzt auf Integration und Inklusion, soll das Alte und das neue Hörde verbinden.