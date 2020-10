Brackel. Am Freitag, den 27.11.20, präsentieren sich die Glen Buschmann Jazz Akademie im Rahmen der Semesterabschlusskonzerte 2020 mit einigen wichtigen Ensembles und Kursteilnehmern der Öffentlichkeit. Ab 19:30 Uhr präsentieren sich im café balou das JazzLab Ensemble der 'Jungen Jazz Akademie' in Kooperation mit dem domicil Dortmund sowie weitere junge, aufstrebende Solisten der Jazz Akademie Dortmund, welche gemeinsam in und mit den Jazz Akademie-Ensembles von Matthias Bergmann, Ingo Senst, Hans Wanning und Uwe Plath auftreten. Bei diesem 'Best of Jazz Akademie' Termin soll auch wieder über die derzeitigen Entwicklungen und erweiterte Kursangebote an der Jazz Akademie informiert werden. Auch die neuen Kursangebote, mit der die Coronazeit überbrückt werden kann, stehen im Focus des Konzertabends. Des Weiteren steht inhaltlich auch die enge Zusammenarbeit mit der Popschool und den Jugendbereichen der Musikschule Dortmund im Vordergrund.

Der Einlass ist um 19Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es herrschen die bestehenden Hygienemaßnahmen des balou. Zudem werden alle Besucher namentlich registriert. Fragen und Informationen finden Sie auf www.balou-dortmund.de oder telefonisch unter 0231-99773630.