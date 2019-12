Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Asseln lädt auch in diesem Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag, das heißt: am Donnerstag, 26. Dezember, von 14 bis 17 Uhr dazu ein, die längst weit über den Ort hinaus bekannte Weihnachts-Krippenlandschaft in der Asselner Luther-Kirche, Asselner Hellweg 118a, zu bewundern.

Die Gemeindegruppe "Offene Kirche" lädt zudem wieder am ersten Mittwoch im neuen Jahr, am 8. Januar 2020, von 16 bis 18 Uhr zum Besuch und zu zwei Krippenführung ein: Klaus Coerdt geht um 17 und um 17.30 Uhr auf Geschichtliches und Geschichten rund um die Krippe von 1953 ein und stellt den Künstler Helmut Bourger (1929–1989) vor.

Ab 16.15 Uhr ist dann zudem in einem von Mario Müller produzierten Film zu sehen, wie die Väter in Aktion (ViA) die traditionelle Weihnachtsszenerie in der Luther-Kirche aufbauen.