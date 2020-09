Brackel. Welche Rechte haben Kinder? Gelten diese für alle Kinder der Welt gleichermaßen? - Mit diesen wichtigen und aktuellen Fragen beschäftigt sich das Kulturzentrum balou für Kids zwischen 11-15 Jahren in der Zeit vom 12.-17. Oktober ´20 in einem spannenden Filmprojekt unter dem Titel Das ist mein Recht!. „In Zeiten von Fridays for Future, in denen Kinderrechte eine große Rolle spielen, bieten wir mit diesem Projekt Kindern die Möglichkeit, sich den eigenen Rechten bewusst zu machen und diese sichtbar zu machen“, erklärt Annika Preuss, Leiterin der Jugendkunstschule des balou, die Idee dahinter. Hierfür kooperiert die Jugendkunstschule des Kulturzentrums balou in Brackel mit dem Dortmunder mondo mio! Kindermuseum im Westfalenpark. Das Angebot besteht dabei aus zwei Teilbereichen. Während zunächst im mondo mio! mit Worten jongliert wird und Textbausteine sowie eigene Sprachideen für einen Poetry-Slam entstehen, wird in der Jugendkunstschule des balou das Thema Kinderrechte spielerisch angegangen und als Theater aufbereitet. Die Ergebnisse beider Gruppen werden via Video aufgezeichnet und es entsteht ein gemeinschaftlicher Film. Interessierte Kinder haben die Möglichkeit, zwischen beiden Gruppen auszuwählen oder aber auch an beiden Angeboten teilzunehmen. Das Angebot wird durch die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V. und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert und ist für alle Teilnehmer*innen kostenfrei.

Folgende Gruppen sind buchbar:

WAS? Das ist mein Recht! Poetry-Slam (11-15 Jahre)

WANN? Mo., 12. - 15.10.2020, 10:00 - 14:00 Uhr

WO? Kindermuseum mondo mio!, Westfalenpark

WAS? Das ist mein Recht! Theater (11-15 Jahre)

WANN? Do., 15.-17.10.2020, 10:00 - 14:00 Uhr

WO? Kulturzentrum balou, Do/Brackel

Fragen zum Projekt sowie Anmeldungen für eine oder beide Gruppen sind ab sofort telefonisch unter 0231 – 99773630 (Mo-DO: 9-16Uhr, Fr: 9-12Uhr), über die balou-Homepage www.balou-dortmund.de und via Mail an post@balou-dortmund.de oder info@mondomio möglich.