Brackel. Die ersehnten Lockerungen sind mit der „stufenweisen Öffnungsstrategie“ immer realer geworden. Das lässt auch das Kulturzentrum balou optimistisch auf das zukünftige Kulturgeschehen im Hause blicken und es hält bereits jetzt schon einige Outdoor-Angebote zur Anmeldung bereit. So wartet Trainerin Sandra Gratzel mit ihrem Mama-Kind Kurs Fit mit Baby-outdoor ab dem 12. April 2012 immer montags zwischen 10:30-11:15 und zwischen 10:30- 11:15 auf alle, die nach der Geburt wieder etwas zum Aufbau ihrer Muskulatur und Fitness tun möchten. Der Kurs findet in 6 Einheiten für insgesamt 25, - Euro statt. Der Wander-Workshop von und mit Entspannungstrainer und Übungsleiter für Orthopädie Manfred Plieske ist inspiriert von KAHA, Indian Balance, Qi Gong, Tai Ji und Shinrin Yoku (Waldgesundheit). Alle Termine für den April sind bereits ausgebucht. Es werden jedoch noch weitere Termine im Mai-Juli angeboten. Alle Wanderungen stehen jeweils unter einem speziellen Thema und kosten jeweils 18,- Euro. Über eine Grundausdauer und Trittsicherheit für etwa 2 bis 3 Kilometer im Wald sollten die Teilnehmer*innen verfügen. Bitte festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen! Folgende Termine sind vorgesehen:

Zu Fuß hält die Seele schritt - Momente auf & abseits des Mutter-Möller-Weges

Sa., 08. Mai 2021, 10.00 – 13.00 Uhr, Länge der Strecke: ca. 3 – 4 km,

Treffpunkt: Freischütz Schwerte, Hörder Str. 131, 58239 Schwerte, Kletterwald, ÖPNV Linie 430

Du musst wie ein Fuchs gehen - Die Welt mit den Füßen lesen

29. Mai 2021, 10.00 – 13.00 Uhr, Länge der Strecke: ca. 3 – 4 km

Treffpunkt: Naturschutzgebiet Fürstenbergholz, Wittbräucker Str. 98044265 Dortmund, Parkplatz: Gasthaus Diekmann, ÖPNV Linie 442Folgende Termine sind für den Juni vorgesehen:

Über Stock und Stein - Unterwegs an den Ruhrsteilhängen

05. Juni 2021, 10.00 – 13.00 Uhr, Länge der Strecke:ca. 3 – 4 km

Treffpunkt: Ruhrsteilhänge, Road Stop Dortmund, Hohensyburgstr. 169, 44265 Dortmund, Parkplatz gegenüber, ÖPNV Linie 442

Gehen, um Spiritualität zu erfahren - Kraftort an der Hohensyburg

26. Juni 2021, 10.00 – 13.00 Uhr, Länge der Strecke: ca 4 km

Treffpunkt: Hohensyburg, Road Stop Dortmund, Hohensyburgstr. 169, 44265 Dortmund, Parkplatz gegenüber, ÖPNV Linie 442

Ankommen - Wie man das Glück in den Alltag mitnimmt

03. Juli 2021, 10. – 13.00 Uhr, Länge der Strecke: ca 3 – 4 km

Treffpunkt: Aplerbecker Wald, Schwerter Str. 238, 44287 Dortmund, Parkplatz Apl. Wald, ÖPNV Linie 431

Trotz analoger Möglichkeiten führt das balou sein umfangreiches Onlineangebot wie beispielsweise das balou:digital Abo und weitere Web-Seminare für Kinder und Erwachsene zunächst auf gewohnte Weise fort.

Weitere Informationen zu allen digitalen Angeboten und Anmeldungen sind ab sofort online auf www.balou-dortmund.de oder telefonisch MO-FR zwischen 9-12 Uhr unter 0231 -99773630 oder via Mail an post@balou-dortmund.de möglich.