Brackel. Dinge aus neuen Perspektiven sehen und 3-D-Objekte selbst erstellen. Das können alle Kids ab 8 Jahren in einem Ferienworkshop des Kulturzentrums balou erleben. Der Kurs findet - je nach Möglichkeit analog ODER online zwischen Dienstag, dem 6. April und Freitag, dem 9. April 21 jeweils zwischen 9:30 -12:30 Uhr statt. Von Pop-Up Bildern bis hin zu Dioramen: Kursleiterin Saskia taucht gemeinsam mit den jungen Teilnehmer*innen vier Tage lang in die faszinierende Welt der 3-D Bildarten ein, um schließlich selbst kreativ zu werden und eigene Varianten solcher 3-D Objekte zu erschaffen. Dafür werden verschiedene Materialien wie Pappe, Papiere aber auch Ölpastellkreide und Acrylfarbe verwendet. Es entstehen einzigartige Kunstwerke aus unterschiedlichsten Materialien und mit ganz besonderen Perspektiven. Es ist vorgesehen, die Kunstwerke am letzten Tag (Freitag) Familien und Freunden in einer kleinen (Online-)Ausstellung zu präsentieren.

Der Workshop ist durch das Paritätische Jugendwerk „Jugend und Bildung“ gefördert und kann daher kostenfrei angeboten werden. Alle Teilnehmer*innen erhalten die Materialien vorab und können von jede*n Teilnehmer*in beim Kulturzentrum balou abgeholt werden. Der Workshop wird via zoom gestreamt.

Anmeldungen sind ab sofort online auf www.balu-dortmund.de oder telefonisch MO-FR zwischen 9-12 Uhr unter 0231 -99773630 oder via Mail an post@balou-dortmund.de möglich.