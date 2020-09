Brackel. Der Umgang mit technischen Geräte wie Tablets oder Smartphones besonders in Zeiten eines vermehrt distanzierten Alltags auch für Senior*innen immer wichtiger. Die Benutzung von Tablets und Smartphone will allerdings gelernt sein. Das Kulturzentrum balou in Brackel steht hier mit einem speziellen Kursangebot speziell für Senior*innen unterstützend zur Seite.

Im Kurs „Smartphone und tablet“ erfahren die Teilnehmer*innen ab dem 31. Oktober immer samstags zwischen 9:30 -11 Uhr alles Wissenswerte zu Namen wie Lollipop, Marshmallow, Nougat und Oreo, hinter denen sich Android-Versionen auf den Smartphones verschiedenster Hersteller verstecken. In diesem Kurs zeigt Ihnen Smartphone-Experte Markus van Klev alle wichtigen Handgriffe, die vonnöten sind, damit Sie Ihr (neues) Smartphone optimal und an Ihre Bedürfnisse angepasst nutzen können. Die Der Kurs richtet sich an Teilnehmer*innen, die bereits Vorkenntnisse besitzen. Alle Teilnehmer*innen sollten ihr betriebsbereites Android-Smartphone inkl. Ladekabel mit. Die Kursgebühr beträgt 45,- Euro.

Ab dem 4. November bietet das Kulturzentrum balou immer mittwochs zwischen 9:00 - 10:15 Uhr einen speziellen Kurs für den Laptopführerschein für Senior*innen an, die ihren eigenen Laptop (besser) kennenlernen können. Gemeinsam mit Kursleiter und IT-Experte Andreas Gottwald erhalten die Teilnehmer*innen in fünf Kurseinheiten eine fachkundige Einweisung in ihren eigenen Laptop, den sie bitte mit Betriebsanleitung und Kabel mitbringen. In der Kleingruppe erlernen die Teilnehmer*innen den Umgang mit ihrem Rechner - von der Inbetriebnahme, über die Einrichtung Ihres Betriebssystems, die Installation relevanter Updates und Sicherheitsprogramme bis hin zur Softwareanwendung (Microsoft Wort und Excel). Weitere Themen des Workshops sind: E-Mail, Internet und soziale Netzwerke. Hardware: alle Marken. Die Kursgebühr beträgt 38, - Euro.

Fragen und Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter 0231 – 99773630 (Mo-DO: 9-16Uhr, Fr: 9-12Uhr), via Mail an post@balou-dortmund.de oder über die Homepage www.balou-dortmund.de möglich.