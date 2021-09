Brackel. „Ich kann durch Augen schauen, die nicht meine sind, und Reisen auch an Orte unternehmen, an denen ich nie war oder die überhaupt nicht existieren.“ Das sagt Künstlerin und Autorin Judith Schäfer über sich selbst. Einen Einblick in ihren Schaffensprozess bietet die gebürtige Bochumerin am 6. Oktober 21 ab 20:00 Uhr bei ihrer Lesung im Kulturzentrum balou. Die Autorin, die bereits mit 12 Jahren ihre erste Geschichte schrieb, liest aus ihrem Romanmanuskript "Fünf Tage" und zeigt den Teilnehmer*innen an diesem Kulturmittwoch Materialen aus der Schreibwerkstatt und dem Entstehungsprozess des Romans. Eine einmalige Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen der vielseitigen Arbeit einer Autorin zu blicken.

Zum Roman "Fünf Tage"

Es ist ein harter Winter, der Schnee fällt unaufhörlich über dem einst mondänen Kurort nahe der tschechischen Grenze, als sich dort die Schicksale dreier Menschen kreuzen.

Da ist Sophie, eine junge Schauspielerin, die vor der Kulisse einer anderen Zeit ihrer eigenen Vergangenheit zu entkommen versucht. Und Adam Landgrün, der in das kleine Städtchen gerufen wird, weil er als Kriminalbeamter ein Unglück aufklären muss: In der Ruine eines ehemaligen Grand Hotels wird ein Junge tot aufgefunden. Schnell ist klar, dass jemand aus dem Ort dafür verantwortlich sein muss, jemand mit starken Händen. Und dieser Jemand hat eine ganz eigene Geschichte, die nach und nach entfaltet wird.

Die Lesung ist kostenfrei. Einlass NUR mit 3G-Nachweis. Fragen zum Kulturmittwoch finden Sie auf www.balou-dortmund.de. Rückfragen bitte telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uh, 14-16 Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de. Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften.