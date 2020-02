Dem Blues und dem Bluesrock haben sich die fünf Bandmitglieder von „Lush Meadow“ verschrieben. Am Samstag, 7. März, ist die Band erstmals in der heutigen Besetzung öffentlich zu sehen: Ab 19.30 Uhr beginnt das Konzert im evangelischen Gemeindehaus Husen-Kurl, Flemerskamp 112, bei dem auch „Lush Meadow“ auftritt. Der Eintritt ist frei. Überzeugen will die Band mit Coverversionen von J.J. Cale bis Pink Floyd, aber auch mit eigenen Songs.

Seit Anfang 2019 spielt „Lush Meadow“ in der aktuellen Besetzung, zwei Unnaer, ein Hemeraner und zwei Dortmunder gehören zur Combo – Peevy (Vocals, Gitarre, Harp), Frank (Gitarre), Sven (Bass), Pit (Piano) und Andy (Drums). Frei nach dem Motto „Man muss das Leben ‚bluesen‘, denn ohne Bluesrock ist das Leben einsam“ musizieren die fünf Männer, die allesamt schon auf Banderfahrungen zurückblicken, mit Lust und Hingabe. Für 2020 sind einige Aktionen in Planung – neben Auftritten in Dortmund und dem Kreis Unna ein Kellerkonzert im Proberaum im Gemeindehaus Husen-Kurl und ein kreativer Abend, an dem die Band gemeinsam mit Anhängern und Freunden neue Songs kreieren will. Kontakt – auch für Buchungen: Peevy Quaiser, Tel.: 0171/5369052.