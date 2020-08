Marco Toccato und Pfr. Hanno May starteten im digitalen Cafe LeseLust

Mit 5 virtuellen Teilnehmer*innen und weiteren 4 Zuhörer*innen vor Ort startete das Experiment Cafe LeseLust trotz Corona-Krise erstmals im digitalen Format

Möglich machte dies die Tremonia Akademie in Wambel, von wo aus per ZOOM das beliebte Literaturcafe am Freitag, 07.08 nach langer Pause (zuletzt im März 2020) wieder startete.

Nach Vortrag eines Gedichts durch Roswita Behlert und der Abfrage nach Buchempfehlungen stellte zunächst Hanno May (Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Wickede) eines seiner Lieblingsbücher vor:

Glaub, Liebe, Tod von dem Autorenduo Peter Gallert und Jörg Reiter ist ein Krimi um den Polizeiseelsorger Martin Bauer.

Bauer versucht den Polizisten Walter Keunert vor dem Todessprung in den Rhein bei Duisburg abzuhalten. Als dies ihm nicht zu gelingen scheint springt er vor Keunert.

Überrascht von dieser Reaktion springt Keunert seinerseits dennoch, um den Seelsorger zu retten. Beide schaffen es schließlich an das rettende Ufer.

Einige Stunden später wird die Leiche des Polizeibeanten Walter Keunert gefunden. Er sprang vom Deck eines Parkhauses in den Tod.

Hatte sein Suizid etwas mit seinen Kontakten in das kriminelle Milieu zu tun?

Nach einer kurzen Pause stellte der Hobby-Autor Marco Toccata sein neues Buch mit dem Titel „Ausdraamt- Ausgeträumt“ vor, das in seiner Lieblingsstadt Wien spielt.

Toccato erzählt die Geschichte von dem Ingenieur Anton Kortner der Dank eines Auftrag erneut in die österreichische Hauptstadt kommt. Dort holt ihn seine Vergangenheit rasch ein und er gerät …“ in einen Strudel von Sex und Crime beziehungsweise Realität und Traum“

Weiterlesen in jedem Fall empfehlenswert!

Mit einem weiteren Gedicht endete die Veranstaltung. Trotz zwischenzeitlichen Tonausfalls waren die Veranstalter zufrieden und hoffen auf eine Fortsetzung mit noch mehr Teilnehmer*innen.

Das nächste Cafe Leselust in digitalem Format findet am Freitag, 04. September ebenfalls in der Tremonia Akademie um 10.00 Uhr statt. Zwecks Bereitstellung eines Links zur Zoom App werden alle Interessent*innen gebeten ihre Mailadresse vorab dort bekannt zu geben.

Kontakt: Tel. 1654704 oder Email: mail@tremonia-akademie.de

Für Fragen und Hilfe bei der Einrichtung der App auf das Smartphone oder Tablet steht die Tremonia Akademie im Tecklenborn 34, gerne zur Verfügung .